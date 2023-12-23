Общество

Новые кадровые центры «Работа России» появятся в Псковской области

Новые кадровые центры «Работа России», где обновятся офисные помещения и будут введены новые стандарты качества работы с клиентами, появятся в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Также с середины декабря начал работу Молодёжный кадровый центр – принципиально новая площадка с функционалом координации карьерного пути молодых специалистов», - отметил губернатор.

Он указал, что по направлению «Труд и занятость» объём запланированных средств в бюджете региона увеличен более чем на 50%, до 548 млн рублей.

«Это связано со стартом комплексной модернизации службы занятости региона, которую мы проводим в рамках нацпроектов», - объяснил Михаил Ведерников.