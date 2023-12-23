Общество

Почти 40 общественных территорий благоустроят в Псковской области в рамках ФКГС в 2024 году

О благоустройстве территорий в Псковской области в 2024 году рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В части благоустройства территорий объём финансирования на 2024 год остаётся на уровне прошлого года. «Запланирован целый ряд важных мероприятий. В рамках бюджетного кредита продолжится строительство магистрального водовода, который обеспечит водой более 1 тыс. земельных участков для многодетных семей в Борисовичах, позволит активнее развиваться многоквартирной застройке и сделает надёжнее водоснабжение Завеличья в Пскове», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, будут реализовываться два проекта по линии исторических поселений стоимостью 132 млн рублей; приведут благоустройство вблизи Изборской крепости, общественной территории на левом берегу реки Гдовки в Гдове.

«И также по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустроить 37 общественных территорий. На эти цели запланировано 143 млн рублей», - добавил глава региона.