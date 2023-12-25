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Какие овощи и фрукты не нужно чистить, объяснила диетолог

Кто-то в обязательном порядке чистит все овощи и фрукты, а кто-то уверен, что именно в кожуре содержится наибольшая концентрация полезных веществ. Правильный выбор нам зачастую подсказывает сама природа, считает главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.

По ее словам, толстая шкурка может быть фактором защиты мякоти от неблагоприятных условий внешней среды, и это надо учитывать.

«Плотные шкурки, как у манго и авокадо, нужно снимать. Шкурку с банана мы тоже должны снимать, потому что она плотная, а значит, защищает плод от токсических веществ или, например, от зараженных насекомых. Цитрусовые рекомендуется употреблять в пищу без оболочки. В обязательном порядке нужно чистить картофель. Хотя есть исключение: если картофель молодой и имеет тоненькую шкурку, можно есть его с кожурой, потому что в ней – большое количество калия», – уточнила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Тонкая шкурка подсказывает нам, что плод чистить не следует, уверена диетолог. Главное, хорошо промывать такие продукты, подчеркнула она.

«Если говорим о ягодах, то их нужно просто промывать водой: чем тоньше шкурка, тем больше в ней и возле нее сконцентрировано полезных веществ. Эти полезные вещества нам не нужно убирать. Помидоры я тоже не вижу необходимости чистить. Конечно, и яблоки лучше есть со шкуркой, потому что в самом плоде есть пектин, это перевариваемая клетчатка, а если мы добавим шкурку, которая содержит неперевариваемую клетчатку, то правильное соотношение двух видов волокон обеспечит максимальную абсорбцию холестерина в кишечнике. Это волшебная пища для микробиоты кишечника», – пояснила Римма Мойсенко.

Даже корнеплоды не нужно чистить, если они выращены в благоприятных с точки зрения экологии условиях и имеют тонкую кожицу, полагает диетолог.

«Если мы говорим о таких классических овощах, как морковь и свекла, то если они выращены в деревне, в экологически чистом пространстве, их можно просто отмывать от земли и употреблять в пищу – при наличии тонкой "стеночки", шкурки. Например, у морковки в "околостеночной" зоне находится максимальное количество полезных каротиноидов. Но нужно гарантированно промыть, чтобы не получить опасные бактерии или токсичные вещества из почвы. Если корнеплоды покупные – надо чистить, я согласна», – заключила Римма Мойсенко.