Общество

Новые награды учредили в Псковской области

Новые награды региона - орден «За заслуги перед Псковской областью», почетный знак «Курган Дружбы» и звание «Заслуженный юрист Псковской области» - учредили в Псковской области. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Орденом «За заслуги перед Псковской областью» будут награждать за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Псковской области, укреплении законности, защите прав и свобод граждан, благотворительной деятельности и других общественно значимых сферах деятельности Псковской области, способствующие повышению авторитета Псковской области в Российской Федерации и за рубежом.

Для получения ордена граждане, как правило, ранее должны быть награждены медалью «За заслуги перед Псковской областью». Награждаемым орденом «За заслуги перед Псковской областью» установлена выплата единовременного государственного пособия в размере 80000 рублей (планируемое количество награждений в год - не более 5).

Награждение почетным знаком «Курган Дружбы» будет осуществляться за значительные заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воспитании молодежи Псковской области в духе патриотизма, уважения к истории и традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также плодотворную деятельность на территории Псковской области по укреплению дружбы и сотрудничества между народами, сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Награждаться указанным почетным знаком будут граждане Российской Федерации и иностранцы. Для награжденных почетным знаком «Курган Дружбы» установлена выплата единовременного государственного пособия в размере 25 000 рублей. В течение года предполагается вручение не более 10 почетных знаков «Курган Дружбы».

Также законопроект вводит звание «Заслуженный юрист Псковской области», которое будет присваиваться гражданам Российской Федерации, имеющим высшее юридическое образование, осуществляющим (осуществлявшим) профессиональную деятельность на территории Псковской области, за личные заслуги в защите прав, свобод и законных интересов граждан, укреплении законности и правопорядка, правотворческой деятельности, подготовке квалифицированных юридических кадров, повышении правовой культуры населения Псковской области, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности.

Звание будут присваиваться гражданам, проработавшим, как правило, не менее чем 10 лет в указанной сфере деятельности. Гражданам, удостоенным данного звания, будет выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25000 рублей. В течение календарного года звание «Заслуженный юрист Псковской области» будет присваиваться не более чем 10 гражданам.

Одновременно в целях единообразия и соблюдения иерархии наград предлагается увеличить размер единовременного государственного пособия при награждении почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» с 10000 до 25000 рублей.

В связи с этим увеличатся расходы областного бюджета на выплату единовременного государственного пособия награжденным в 2024 году и последующие годы на сумму не более 1 050 000 рублей (в т.ч. по ордену «За заслуги перед Псковской областью» (5 наград) дополнительные расходы составят не более 400 000 рублей, по почетному знаку «За заслуги перед Псковской областью» (не более 10 наград) - не более 150 000 рублей, по почетному знаку «Курган дружбы» (10 наград) - не более 250 000 рублей, по званию «Заслуженный юрист Псковской области» (10 наград) - не более 250 000 рублей).