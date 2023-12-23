Общество

Михаил Ведерников: Благоустройство в Печорах нужно завершить максимально быстро и качественно

Работы в рамках комплексного благоустройства в Печорах необходимо завершить максимально быстро и качественно, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по празднованию 550-летия Печор и 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Максимально важно завершить все в короткие сроки и с максимальным качеством. Нужно сделать все, чтобы оправдать доверие жителей и федерального центра», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что 550-летие Печор – «не последний юбилей, на который можно привлечь федеральное финансирование».

Губернатор напомнил, что в Печорах проводится ремонт дворовых и общественных территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов и сетей коммуникаций.

Также были закуплены 12 новых автобусов, они уже запущены. Ведется реконструкция автостанции.

Всего на комплексное благоустройство Печор регион получил около 1,5 млрд рублей.