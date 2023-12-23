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Михаил Ведерников: Благоустройство в Печорах нужно завершить максимально быстро и качественно 

25.12.2023 10:47|ПсковКомментариев: 0

Работы в рамках комплексного благоустройства в Печорах необходимо завершить максимально быстро и качественно, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по празднованию 550-летия Печор и 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Максимально важно завершить все в короткие сроки и с максимальным качеством. Нужно сделать все, чтобы оправдать доверие жителей и федерального центра», - сказал Михаил Ведерников. 

Он отметил, что 550-летие Печор – «не последний юбилей, на который можно привлечь федеральное финансирование». 

Губернатор напомнил, что в Печорах проводится ремонт дворовых и общественных территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов и сетей коммуникаций. 

Также были закуплены 12 новых автобусов, они уже запущены. Ведется реконструкция автостанции.

Всего на комплексное благоустройство Печор регион получил около 1,5 млрд рублей.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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