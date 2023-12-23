Общество

Состав Молодежного парламента на 2024-2025 годы утвердило областное Собрание

Персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2024 и 2025 годы утвердили на сессии законодательного органа 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

13 мест из 26 мест в Молодежном парламенте распределили партии в соответствии с численным представительством в областном Собрании, вторую половину коллегиального органа сформировали депутаты-одномандатники. Они наделят молодых людей статусом своих помощников.

Так, от депутатов Псковского областного Собрания депутатов, избранных в одномандатных округах, в состав Молодежного парламента вошли Максим Ермолин, Николай Морозов, Алина Федорова, Артем Баринов, Ольга Федосеенко, Александра Тихонова, Екатерина Росоловская, Анна Веселова, Вероника Семенова, Виктория Григорьева, Сергей Иванов, Алексей Толстых и Александр Михайленков.

От партии «Единая Россия» в состав Молодежного парламента вошли Даниил Григорьев, Арина Лаврушина, Анна Мизгирева, Ольга Наумова, Софья Родион, Настасья Шахтерова; от КПРФ - Павел Алексеенко, Александра Петрищева, Максим Тулумбасов; от ЛДПР - Мария Калашникова; от партии «Новые люди» - Дарья Морозова; от партии «Справедливая Россия - За правду» - Станислав Оссовский, от партии «Яблоко» - Александр Долотов.