Общество

Профилактическая операция «Надзор» стартовала в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» проходит в Псковской области с 25 по 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Цель операции - снижение уровня повторной преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники органов внутренних дел области проведут целый комплекс мер профилактического характера, направленных на предупреждение совершения противоправных деяний гражданами, состоящими под административным надзором.

Особое внимание стражи правопорядка уделят работе по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от административного надзора, а также выявлению граждан, формально подпадающих под действие административного надзора.