Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псково-Печерский монастырь

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) начнут разговор о ратной истории малых крепостей Псковщины и сегодня поговорят о Псково-Печерском монастыре.

Каково стратегическое значение обители? Какими защитными сооружениями она располагала? Каков был гарнизон монастыря в разное время? Кто на него нападал? Каков был боевой путь обители в Смуту? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.