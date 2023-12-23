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Митрополиту Тихону вручили нагрудный знак «Почетный гражданин Псковской области»

Нагрудный знак «Почетный гражданин Псковской области» и удостоверение к нему вручили митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Нагрудный знак владыке вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В числе заслуг митрополита Тихона создание мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, привлечение средств на реконструкцию памятников в Псковской области, развитие региональной системы патриотического и духовного воспитания молодежи.

Звание присвоено на основании ходатайства губернатора Михаила Ведерникова.

«Я даже представить себе не мог, что удостоюсь такой чести - быть почетным гражданином моей самой любимой в России земли, Псковщины. От себя и от имени предшественников сердечно благодарю за такое высочайшее звание», - отметил владыка.

Напомним, звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в 2018 году. Осенью 2020 года этот статус получил первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. А в ноябре 2023 года – митрополит Тихон.

Почетные граждане являются почетными гостями на церемонии вступления в должность губернатора области, на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным датам Псковской области и другим важным событиям в регионе.

Имена почетных граждан заносятся в Книгу почетных граждан Псковской области.

Добавим, 11 октября 2023 года по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии, он возглавил Крымскую митрополию.

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Нагрудный знак вручили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.