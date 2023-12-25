Общество

Новогодние елки для детей работников профсоюзов проводят в Псковской области

В минувшие выходные прошли первые новогодние мероприятия для детей членов профсоюзов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Мероприятия уже посетили около 200 детей.

Всего в предстоящие новогодние праздники запланировано 8 мероприятий, которые посетят около 800 детей со всей Псковской области.

«Традиционные новогодние ёлки профсоюзы проводят каждый год. Мы стараемся охватить максимальное число детей наших коллег. Принести радость и подарки в каждую семью. Профсоюзный новогодний сладкий подарок - это уже традиция многих десятилетий. Профсоюзы работают для людей!» — прокомментировал первые новогодние мероприятия председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.