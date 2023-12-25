Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псково-Печерский монастырь. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 декабря.

Ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) начали разговор о ратной истории малых крепостей Псковщины и сегодня поговорили о Псково-Печерском монастыре.

Каково стратегическое значение обители? Какими защитными сооружениями она располагала? Каков был гарнизон монастыря в разное время? Кто на него нападал? Каков был боевой путь обители в Смуту? Об этом и многом другом — в эфире.