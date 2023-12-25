Общество

Врачи скорой смогут оказывать помощь пациентам без их согласия

Президент России Владимир Путин подписал закон об оказании скорой помощи без получения информированного добровольного согласия гражданина, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие при оказании скорой помощи вне медицинской организации возможность выполнения медицинского вмешательства без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя, за исключением случаев, когда получен отказ от медицинского вмешательства, пишет РИА Новости.

Закон предполагает, что медработнику выездной бригады скорой помощи, назначенному старшим, будет разрешено принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если он не способен выразить свою волю. Такие же нормы коснутся и оказания скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации.

За пациентом и его представителями сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства, такой документ должен быть письменно оформлен.