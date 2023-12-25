Общество

Новогодний праздник для детей полицейских прошел в Великих Луках

В городе Великие Луки в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» прошел новогодний праздник для юных горожан, чьи родители служат в органах внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМВД России по городу Великие Луки

В ведомство в этот день пришли 43 ребенка, возраст которых варьировался от одного до одиннадцати лет. Стражи правопорядка и представители ветеранской организации приготовили для них насыщенную и интересную программу, чтобы у маленьких виновников торжества остались от этой встречи приятные впечатления.

Малыши под музыку закружились в хороводе вокруг новогодней елки. Вместе с долгожданными сказочными персонажами они пели и танцевали. А потом была еще фотосессия с гостями. Затем Дед Мороз раздал подопечным сладкие подарки.

«Такие праздники не только дарят нашим детям радость, но и учат их быть добрыми и проявлять заботу о тех, кто рядом. Между тем, акция "Полицейский Дед Мороз" продолжается. А, значит, и время новогодних чудес для детворы только начинается!» - отметили организаторы мероприятия.