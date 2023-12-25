Общество

Контракт на образовательные услуги в Великих Луках выиграл поставщик, включенный в реестр недобросовестных 13 раз

Администрация города Великие Луки обратилась в Псковское УФАС России с заявлением о включении сведений в отношении ООО «Московская академия профессионального образования» в реестр недобросовестных поставщиков. Оказалось, что компания была включена в этот реестр уже 13 раз.

Администрация обратилась в УФАС в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта на оказание услуг образования по программе «Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты для руководителей и ответственных лиц». Заключив контракт, подрядчик принял на себя обязательства по оказанию услуг, однако к их оказанию не приступил. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно сведений из ЕИС, общество уже 13 раз было включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссия антимонопольного органа решила сведения в отношении ООО «Московская академия профессионального образования» включить в РНП сроком на 2 года до (до 20 декабря 2025 года).