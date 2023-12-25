Общество

Основы кибербезопасности смогут изучить школьники Псковской области

Школьники Псковской области с 15 января по 4 февраля 2024 года смогут принять участие в уроке по теме «Кибербезопасность будущего» в рамках Всероссийского проекта «Урок цифры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект адресован учащимся с 1 по 11 классы и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

В рамках урока школьники познакомятся с многообразием профессий в ИТ и специальностями в области кибербезопасности.

Цель мероприятия — привлечь внимание детей к устройству Интернета, способам защиты данных, а также научить безопасному поведению в Сети и противостоянию киберугрозам.

Мероприятие организовано при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Вебинар для педагогов в рамках проекта состоится 12 января в 10.00 на сайте проекта.

Напомним, урок цифры — всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Он предоставляет возможность российским школьникам получить знания от ведущих технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», госкорпорации Росатом, VK и Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее», а также Ozon Tech. «Урок цифры» —акция, которая проводится при поддержке президентского национального проекта «Цифровая экономика».