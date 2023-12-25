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Общество

Новогодняя акция «Движения первых» пришла в Псков

26.12.2023 14:21|ПсковКомментариев: 0

Активисты «Движения первых» в Псковской области в рамках акции «Российский детский Дед Мороз» продолжают дарить праздник тем, кто встречает новогодние дни на работе или на службе. Юные участники движения готовят праздничные подарки, созданные своими руками, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении.

Фото здесь и далее: региональное отделение «Движения первых»

В преддверии Нового Года в костюмах Деда Мороза и Снегурочки они поздравят работников магазинов, транспорта, медицины и многих других людей, которые помогают каждому комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи.

«Благодаря акции "Движения первых" "Российский детский Дед Мороз" люди, которые трудятся в новогодние праздники, находятся на службе или дежурстве, смогут почувствовали новогоднее настроение. Вплоть до Старого Нового года наши юные Деды Морозы и Снегурочки во всех регионах страны поздравят пожарных, врачей, спасателей, работников коммунальных служб, курьеров и военнослужащих. Это действительно замечательная идея, которую предложили и реализуют сами ребята», – отметил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Свои поздравления, а также процесс подготовки юные Деды Морозы и Снегурочки сохранят на фото и видео и опубликуют в социальных сетях с официальным хештегом #РоссийскийДетскийДедМороз. До 13 января 2024 года ребята могут выкладывать свои фото и видеоролики с этим хештегом.

Теги: #Псковская область #дед мороз #движение первых
Источник: Псковская Лента Новостей
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