Общество

Более 3,5 тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату

С начала 2023 года отделение СФР по Псковской области назначило специальную социальную выплату 3 537 медицинским работникам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, она полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. В 2023 году на обеспечение этих целей региональное отделение СФР направило 240 миллионов рублей.

Для получения специальной социальной выплаты медицинским работникам не нужно подавать заявления и иные документы. Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций.

По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Средства перечисляются на банковский счет работника, реквизиты которого указаны в этом документе.