Общество

Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в псковском УФСИН

В преддверии Нового года представители УИС Псковской области присоединяются к всероссийской акции «Елка желаний». Свои первые подарки уже получили несколько воспитанников интернатных учреждений региона. Таким образом в пенитенциарном ведомстве запущен благотворительный марафон исполнения детских желаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Для 17-летнего Валентина сбылась давняя мечта – начать персональные тренировки с известным псковским боксером Валерием Брудовым. Начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин не только приобрел для юноши подарочный абонемент в Академию бокса Валерия Брудова, но и лично познакомил молодого человека с именитым спортсменом.

С инициативой доставить детям радость вышли и сотрудники отдела организации службы охраны Сергей Чечетов и Ага Мехтиев. Заместитель начальника областного УФСИН Денис Красносельский пригласил 11-летних Диму и Богдана и 17-летнюю Анастасию на базу отдела по конвоированию, поздравил с наступающими праздниками и вручил подарки: с 1 января ребята смогут посещать бассейн, а девушка получила сертификат на поход к профессиональному мастеру-стилисту, которая подобрала для нее модную прическу и набор по уходу за волосами – именно тот, который Настя вписала в шар желаний.

Также ребята посетили музей учреждения и узнали об истории УИС, постреляли в электронном тире, увидели настоящее боевое оружие, а специалисты-кинологи продемонстрировали яркие выступления служебной собаки Альмы, молниеносно задерживающей бежавшего правонарушителя. В завершение встречи представители УИС пожелали своим новым друзьям исполнения всех желаний и призвали задуматься о выборе будущей профессии.