Общество

Секреты хорошего Санты

«Будешь с нами в «Тайного Санту»?» - пришло сообщение от коллеги. Так как бюджет подарка сразу был озвучен, я приготовилась, как обычно, перевести деньги. Но не тут-то было! Потому что в этой игре нужно проявить фантазию и самой придумать, что положить под корпоративную елку для одного из коллег.

А поскольку игра в «Тайного Санту», или «Анонимного Деда Мороза» (вариант для тех, кого коробит от «иностранщины») в последние годы набирает популярность, Псковская Лента Новостей попыталась разобраться в плюсах, минусах и многочисленных вариантах этого новогоднего развлечения.

Что за «Тайный Санта» такой?

Честно скажу: о «Тайном Санте» что-то слышала, но играть ни разу не приходилось. И, судя по мини-опросу, проведенному в нашем сообществе в ВКонтакте, таких, как я, немало. На вопрос «Сколько вы планируете потратить на подарки в игре «Тайный Санта»?» самым популярным оказался ответ: «Что это за «Тайный Санта» такой?». С модным новогодним развлечением оказались не знакомы 42,6% опрошенных.

Другая половина респондентов, судя по всему, играет в «Санту» и готова сделать сюрприз коллегам на небольшую сумму. Подарки стоимостью до 500 рублей планируют купить 31,1% участников опроса. У 18% псковичей лимит на подарок составляет от 500 до 1000 рублей.

Еще 4% готовы сделать сюрприз на сумму от 1000 до 2000 рублей. Подарок стоимостью выше 2000 рублей положит под елку 1% респондентов. И столько же - планируют сделать новогодний сувенир своими руками.

Кроме того, в комментариях к опросу были и замечания от наших подписчиков в духе современных трендов: зачем нам Санта, если есть наш российский Дед Мороз?

Создать настроение и сэкономить

Заслуги доброго старика-волшебника c белой бородой никто не оспаривает. И, конечно, можно получить свой заветный подарок, встав на стульчик и прочитав ему стишок. Но идея игры «Тайный Санта» на самом деле тоже неплохая. Это оригинальный способ обмена подарками, который позволяет сэкономить и получить презент вместе с новогодним настроением. Потому что - кто не любит сюрпризы?

В игре «Тайный Санта» может быть любое количество участников. Без подарков никто не уйдет. Согласно правилам, нужно анонимно сделать подарок своему подопечному по игре. Человек не узнает, кто его «тайный Санта». Также и вы не будете знать, от кого получили презент.

Слишком дешевый или слишком дорогой сюрприз может поставить одариваемого в неловкое положение. Поэтому одно из условий - необходимо оговорить примерную стоимость подарков. Затем нужно провести жеребьёвку между игроками. Имя адресата подарка необходимо сохранять в тайне.

И заключительный этап - это момент, когда среди упакованных и подписанных подарков ищешь свой. Что же принес мой «тайный Санта»?

Поделки и пылесборники

Если верить псковичам, не раз участвовавшим в игре, то «Тайный Санта» совершенно точно приносит радость. Правда, не всегда тому, кого он одарил.

«На работе каждый год играем в "Тайного Санту". Устанавливаем сумму подарка. В основном, коллеги дарят что-то материальное. Ну, что там обычно можно придумать на пару сотен рублей: гель для душа, кружку, сладости, чай. Милые и приятные мелочи. Но бесят два типа дарителей. Вручающие всякие пылесборники с символом наступающего года. И чего? И куда его? Сразу в мусорку? Вторые пытаются соригинальничать и что-то соорудить своими руками. Формально, подарок вписывается в сумму, она уходит на всякие комплектующие, типа бусинок и рамочек. Но радость он уже принес - тому, кто его делал. А вот одариваемый обычно делает вид, что ему понравилось, но чувствует себя обделенным», - рассказала псковичка Оксана.

И пояснила свою точку зрения: «Одно дело - такой подарок делает тот, кто профессионально занимается хенд-мейдом, продает свои изделия. Но там и цена не под "Тайного Санту". Так что дарят обычно то, что выглядит, как детская поделка с урока труда». «Надеюсь, мне такое никогда не подарят», - заключила девушка.

Но в целом, сюрпризами «Тайного Санты» все остаются довольны. «Я попросила книги. Подарку была, конечно, рада. Лучше подарок, чем без подарка!» - заметила псковичка Алена.

Правда, в ее организации и правила игры другие. Подарки от иностранного Деда Мороза были не совсем неожиданными. «Сначала все зарегистрировались, потом прошла жеребьевка, каждый получил своего подопечного (тайного). На сайте, где все это мы делали, можно общаться с подопечным. Мы договорились, что подарки - в пределах 1000. Каждый мог написать в чате пожелание - со ссылкой на Вайлдберрис или Озон», - пояснила она.

Но в целом игра девушке понравилась: «Позволяет не мучиться вопросом, как поздравить всех коллег и не разориться при этом».

ВАЖНО

«Тайный Санта» может быть мошенником. «Пару раз натыкалась в сети на предложение сыграть в тайного Санту. И даже подписалась однажды. Но почитала правила и поняла, что эта игра из серии финансовых пирамид: «Приведи как можно больше друзей - получишь много подарков, а может быть, и не получишь ни одного». Так что отписалась и всем знакомым отсоветовала», - рассказала псковичка Ольга.

Такое решение - самое правильное. По информации РБК, это мошенническая схема. Обычно вас приглашают присоединиться к обмену подарками, например, книгами. Вы отправите случайному человеку один подарок, а вам в ответ придет 36 подарков или даже больше. Эта схема нужна, чтобы получить ваши личные данные, которые вы вынуждены будете предоставить, чтобы получить свой подарок.

Для мальчиков и девочек

Активно используют такой способ обмена подарками и школьники. «В этом году класс, где учится мой ребенок, первый раз играл в «Тайного Санту». Поиграть в игру им предложила классный руководитель. На той неделе они тянули жребий, чтобы определить, кому дарить подарок. Договорились, что подарок должен стоить 250-300 рублей. В воскресенье мы пошли выбирать подарок. И в книжном магазине увидели на кассе крафтовые конвертики с надписью «Открыть на Новый год» с маленькими сувенирчиками внутри. Приятные мелочи по приемлемой цене. На празднике дети вручали друг другу подарки - поэтому в итоге это был уже не тайный, а «полутайный» Санта. Но все были очень довольны. Мой сын тоже. Он получил сладкий подарок», - рассказала Вера.

Играют псковичи в «Тайного Санту» не только в своих коллективах, но и с друзьями. «Пару лет назад моя знакомая предложила сыграть в эту игру. Собралась небольшая компания, человек 10-15, все были почти знакомы друг с другом - через "одно-два рукопожатия". Так что тайный Санта был не совсем тайным», - рассказала Марина.

Участники игры сразу оговорили сумму подарка - до 300 рублей, чтобы не нанести чересчур сильный удар по бюджету в предновогодние дни. «Тайные Санты» и получатели подарков распределились рандомно, при помощи генератора.

«Я лично ни со "своим" Сантой, ни с получателем подарка не была знакома, так что некоторый элемент неизвестности и сюрприза был. Подарками мы обменялись как-то быстро, опять же через общих знакомых. Помню свое ощущение волнительной радости. Чего скрывать, получить подарок-сюрприз было приятно. Что дарила я, и что подарили мне, честно говоря, не помню. Помню, что я старалась покрасивее упаковать подарок, чтобы совсем-совсем как от Деда Мороза было. И письмо-открытку в него вложила с пожеланием "девочке Оле", которой к тому моменту стукнуло аж за 30 с лишним годиков», - рассказала женщина.

Впереди Новый год, встречи с друзьями и родными, которые, возможно, тоже ждут тайного Санту и традиционного Деда Мороза. Поэтому не забудьте поздравить своих девочек и мальчиков, даже если им от 30 и старше. Ведь, как говорится, нет никаких взрослых - есть большие уставшие дети…

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова и Александра Елисеева