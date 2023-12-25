Общество

Псковичей предостерегли от выхода на лед в приграничной зоне ночью

С установлением ледового покрова в акватории Псковско-Чудского водоема увеличивается количество правонарушений административно-правовых режимов, установленных в российской части вод пограничных озер, в том числе от незнания гражданами российского законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №454 (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с указанными правилами:

Время пребывания граждан в российской части вод акватории Псковско-Чудского водоема, в пределах которой установлен пограничный режим, разрешено только в светлое время суток (с восхода до захода солнца). Маломерные суда и средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты), подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные дыхательные аппараты) используемые в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов Российской Федерации (какими являются Псковское, Теплое и Чудское озера), в пределах которых установлен пограничный режим, подлежат учету в подразделении пограничного управления. В целях соблюдения правил пограничного режима и мер собственной безопасности при выходе маломерных судов и средств передвижения по льду из пунктов базирования на участки российской части вод, лицо, управляющее ими, не позднее чем за 2 часа до выхода, по телефонной связи или радиосвязи обязано уведомить подразделение пограничного управления. Информацию о порядке постановки на учет маломерных судов, а также средств передвижения по льду, используемых в акватории Псковско-Чудского водоема, порядке уведомления о выходе и возвращении маломерных судов и средств передвижения по льду в пункты базирования, а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в акватории пограничных озер, можно получить по телефонам:

отделение (пограничная застава) в Гдове: 8 (8113) 13-31-30, 8 (8113) 12-30-72;

пограничный пост в деревне Кишкино: 8 (8113) 12-32-53.

Для направления уведомлений: факс 8 (8113) 12-13-31.

Почтовый адрес: Гдов, улица Ленинградская, дом №9, индекс: 181600.

Также в ведомстве обратили внимание граждан, что введены запреты выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие акватории Псковско-Чудского водоема. За нарушение гражданами муниципальных правовых актов предусмотрена административная ответственность по статье 2.29 закона Псковской области от 4 мая 2003 года № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».