Общество

Александр Котов назвал претендента на звание «Почетный гражданин Псковской области»

Псковское областное Собрание депутатов готово рассмотреть предложения по кандидатам для вручения нагрудного знака «Почетный гражданин Псковской области. Об этом сообщил спикер регионального парламента Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы открыты для рассмотрения всех предложений. Пока только два человека удостоены этой высокой награды — Юрий Анисимович Шматов и владыка Тихон. Это звание присваивается один раз в год. Думаю, что получим предложения по достойным людям в следующем году», - сказал он.

Александр Котов напомнил, что есть такие люди, которые поддерживают Псковскую область, много делают для региона, даже находясь за его пределами.

«На ум сразу приходит наша землячка, актриса Юлия Пересильд. Она уроженка Псковской земли, летала в космос, мы ей гордимся, она гордится Родиной, которая дала ей возможность дорасти до таких высот. Я бы проголосовал», - заключил он.

Напомним, нагрудный знак «Почетный гражданин Псковской области» и удостоверение к нему вручили митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 декабря.