Александр Котов назвал претендента на звание «Почетный гражданин Псковской области»

Псковское областное Собрание депутатов готово рассмотреть предложения по кандидатам для вручения нагрудного знака «Почетный гражданин Псковской области. Об этом сообщил спикер регионального парламента Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Александр Котов напомнил, что есть такие люди, которые поддерживают Псковскую область, много делают для региона, даже находясь за его пределами.
«На ум сразу приходит наша землячка, актриса Юлия Пересильд. Она уроженка Псковской земли, летала в космос, мы ей гордимся, она гордится Родиной, которая дала ей возможность дорасти до таких высот. Я бы проголосовал», - заключил он.
Напомним, нагрудный знак «Почетный гражданин Псковской области» и удостоверение к нему вручили митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 декабря.