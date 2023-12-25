Общество

Дом Булата Окуджавы в Калуге стал объектом культурного наследия

В Калуге появился новый объект культурного наследия - зеленый деревянный дом, в котором проживал Булат Окуджава.

Фото: управление по охране культурного наследия Калужской области.

Как сообщили в управлении по охране культурного наследия Калужской области, поэт, прозаик, сценарист, бард, композитор Булат Окуджава летом 1950 года приезжал в Калугу с женой Галиной Смольяниновой и младшим братом Виктором Окуджавой. Они останавливались в гостях у родственников жены, которые проживали в собственном доме по улице Горького. Там Булат Окуджава потом гостил еще не раз, когда приезжал в Калугу по делам, пишет kaluga-poisk.

Теперь дом на пересечении улиц Максима Горького, 35 и Маршала Жукова, 14А включен в перечень объектов культурного наследия местного муниципального значения.

Булат Окуджава — советский и российский поэт, прозаик, сценарист, бард, композитор. Лауреат Государственной премии СССР. Член Союза писателей СССР и партии КПСС. Участник Великой Отечественной войны.