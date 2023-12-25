Общество

Общественники и полицейские в Пскове подвели итоги года

Завершающее в этом году заседание Общественного совета состоялось в УМВД России по городу Пскову при участии начальника управления полковника полиции Сергея Сурина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по городу Пскову

Заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Сергей Карпухин рассказал о работе, проведенной его нынешним составом в 2023 году. Он подчеркнул, что члены Общественного совета принимали активное участие во всех ежегодных информационно-пропагандистских, профилактических и социальных всероссийских акциях МВД России. Среди них - «Студенческий десант», «8 марта в каждый дом!», «Георгиевская ленточка», «Каникулы с Общественным советом», «Помоги пойти учиться», «Полицейский Дед Мороз», а также в межведомственных комплексных оперативно-профилактических операциях «Дети России-2023», «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» и других.

Совместно с полицейскими осуществлялись мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, профилактику правонарушений несовершеннолетних, организацию получения населением госуслуг, решение вопросов, связанных с деятельностью участковых уполномоченных полиции, соблюдением миграционного законодательства.

Так, в рамках акции «Гражданский мониторинг» общественники посетили отделение по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекцию, а также отдел по вопросам миграции и службу участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Пскову.

Велась активная профилактическая работа с учащимися учебных заведений, воспитанниками службы социальной реабилитации несовершеннолетних ГБУ СО Псковской области «Областной центр семьи» для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. Она проходила в форме интерактивных бесед о здоровом образе жизни, вреде и пользе Интернета.

Особый акцент делался на патриотической тематике. Проводились уроки мужества, организовывались экскурсии, развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе с участием сотрудников полиции.

Общественный совет участвовал в организации информирования граждан о результатах работы органов внутренних дел в целях формирования положительного имиджа полиции, в подготовке и реализации акций социальной направленности.

Сергей Сурин, подводя итоги встречи, остановился на тех задачах, которые полицейским во взаимодействии с общественниками предстоит в предстоящем периоде решать, а также выразил благодарность всему составу Общественного совета за проявленные активность и неформальный подход к своим обязанностям, выработку совместных решений по различным направлениям оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.