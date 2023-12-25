Общество

Анастасия Повторейко: Формирование бюджета ФОМС нужно пересматривать

Формирование бюджета Фонда обязательного медицинского страхования нужно пересматривать. Такое мнение главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бюджет ФОМС у нас в регионе бездефицитный, но есть проблемы, и они объективны, актуальны. Более того, эти проблемы актуальны не только для нашего региона, но и для всей страны, и молчать о них не нужно, их надо поднимать, чем фактически мы и занимаемся», - сказала Анастасия Повторейко.

Она пояснила, что при формировании бюджета не учитываются зона охвата медицинских организаций, их инфраструктурные особенности и дифференцировка по стоимости содержания имущества различных организаций.

«Например, медицинские организации, обслуживающие сельское население, относятся к первому уровню оказания медицинской помощи. А областная инфекционная больница — второй уровень, детская областная — третий. От этого коэффициента рассчитываются тарифы. Соответственно, первый уровень — самый низкий тариф. При этом в сельских медицинских организациях чаще всего достаточно высокий кадровый дефицит, в них может быть просто устаревшая техника, оборудование и достаточно дорогое обслуживание», - пояснила гостья студии.

По ее словам, сложности также возникают с межтерриториальными выплатами, поскольку тарифы разные во всех субъектах, с уплатой страховых взносов неработающего населения (а трудоспособных неработающих людей в Псковской области более 100 тысяч человек) и по другим направлениям.