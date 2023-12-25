Дмитрий Быстров: Каждый метр Острова пропитан военной тематикой

Остров – издревле военный город, и каждый его метр пропитан военной тематикой. Такое мнение глава Островского района Дмитрий Быстров выразил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что был удивлен, насколько в Острове развито военно-патриотическое движение, когда приехал работать в район.
Гость студии добавил, что в муниципалитете осталось три участника Великой Отечественной войны. «Мы оказываем внимание, минимум, который можем – приехать на праздник, день рождения, 9 мая, перед Новым годом будем объезжать обязательно», - отметил Дмитрий Быстров.