Общество

Дмитрий Быстров: ТОС – это неодноразовая история

Многие территориальные общественные самоуправления на сегодняшний день ограничиваются реализацией одного проекта, это неправильно. Такое мнение глава Островского района Дмитрий Быстров выразил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К сожалению, есть случаи, когда люди зарегистрировали ТОС, получили средства, реализовали проект и на этом остановились, все закончилось реализацией одной идеи, люди не живут этим и не подают новые заявки. Но ТОС – это неодноразовая история, нужно, чтобы они как актив были сформированы», - сказал Дмитрий Быстров.

Он отметил, что на эту проблему обратил внимание и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Чем больше будет таких ячеек, которые болеют за свою территорию, тогда и общая территория будет развиваться. Будет проще общественные территории вокруг ТОСов благоустроить», - заметил гость студии.

Дмитрий Быстров добавил, что средства на поддержку проектов ТОС закладываются, в том числе, в муниципальном бюджете, и если эта практика будет востребована, данную статью расходов власти будут готовы увеличить.