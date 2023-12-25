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Дмитрий Белюков: 2023-й был насыщен событиями

2023 год был насыщен событиями - как позитивными, так и негативными. Но события со знаком «плюс» все-таки преобладают. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

«2023 год, как и любой другой, был наполнен событиям - как со знаком "плюс ", так и со знаком "минус". Позитива, наверное, все-таки было больше. Мы смотрим вперед, отмечаем те успехи, которых достигли в профессиональной, общественной деятельности», - сказал Дмитрий Белюков.

Говоря о своей профессиональной деятельности, он отметил успехи студентов ВЛГАФК, которые проявили себя во многих направлениях - научном, спортивном, общественном, волонтерском и других.

«Не стыдно за них отчитаться, они стали победителями научных форумов, спортивных соревнований, общественных проектов. Конечно, это радует, потому что для нас, педагогов, самое главное - успехи наших учеников», - подчеркнул он.

Дмитрий Белюков напомнил, что 2023 год в России был Годом педагога и наставника и был призван отметить труд представителей этой профессии. «В этом направлении мы много поработали, отметили заслуги наших уважаемых наставников, которые на протяжении десятилетий вносят вклад в развитие образования, нашего вуза и региона», - сказал он.

В этом году неплохо себя зарекомендовал, продолжил он, и Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, с достоинством представленный на всероссийском конкурсе «История студенческого спорта». Также Дмитрий Белюков напомнил, что в этом году на базе ВЛГАФК состоялась Вторая просветительская акция «Олимпийский диктант», которая вновь была поддержана Олимпийским комитетом России. На сайте Псковской Ленты Новостей была обеспечена онлайн-площадка «Олимпийского диктанта», что позволило привлечь широкую аудиторию к её участию.

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«Если говорить о депутатской деятельности в моем округе №1, там тоже произошли определенные изменения. Проведены работы по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий, подъездов ко дворам. Всё в соответствии с планом и с обязательствами, которые мы брали на себя в 2023 году», - отметил депутат.

Как сопредседатель Великолукского краеведческого общества Дмитрий Белюков особо отметил важные юбилеи 2023 года: 80 лет освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, 210 лет Великолукской библиотеке им. Михаила Семевского и 100 лет со дня создания краеведческого общества в Великих Луках. «Своеобразным итогом этой работы стал выход в свет в декабре уходящего года 10-го, юбилейного, номера краеведческого альманаха "Великолукский вестник"», - отметил Дмитрий Белюков.

Новый год Дмитрий Белюков планирует праздновать в кругу семьи. На следующий год у него много планов, в том числе и по участию во всероссийских и международных мероприятиях в рамках своей профессиональной и общественной деятельности.

«О планах не будем много говорить, они не всегда осуществляются. Мы надеемся на лучшее и хотим, чтобы то хорошее, что было в прошлом году, развивалось и в будущем», - заключил он.