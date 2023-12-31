Общество

Артур Акавов: Все хотят, чтобы свершилось приятное чудо

Исполнения желаний и оправдания надежд в новом году пожелал жителям Псковской области директор спортивной школы «Олимп», руководитель региональной федерации бокса Артур Акавов.

«Все хотят, чтобы свершилось какое-то приятное чудо, это свойственно человеку – мечтать, надеяться. Поэтому хочу пожелать, чтобы надежды оправдались, мечты осуществились и планы реализовались. Здоровья всем!» - сказал Артур Акавов в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он отметил, что минувший год для спортивной школы «Олимп» был лучше, чем 2022 год: «Потихоньку удалось что-то выровнять, что-то поправить, поэтому в этом году настроение к концу года у нас намного лучше, чем в прошлом году. В целом работа была проведена большая, и плоды этой работы заметны».

В планах спортшколы – не сбавлять обороты. Директор учреждения отметил, что «Олимпу» приходится непросто: финансирование практически не увеличивается, а расходы растут вместе с ценами. Вместе с тем школа как государственное автономное учреждение старается зарабатывать самостоятельно, в частности, за счет аренды и оказания платных услуг.

«Наша основная миссия – как можно больше получать доходов от платной деятельности, не причиняя вреда выполнению государственного задания по предоставлению дополнительного образования нашему подрастающему поколению», - заметил директор спортивной школы.

Новый год Артур Акавов не отмечает. На новогодних выходных планирует «просто отдохнуть» и по возможности несколько раз посетить Мальскую долину, чтобы покататься на сноуборде.