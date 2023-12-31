Артур Акавов: Все хотят, чтобы свершилось приятное чудо

Исполнения желаний и оправдания надежд в новом году пожелал жителям Псковской области директор спортивной школы «Олимп», руководитель региональной федерации бокса Артур Акавов.
Он отметил, что минувший год для спортивной школы «Олимп» был лучше, чем 2022 год: «Потихоньку удалось что-то выровнять, что-то поправить, поэтому в этом году настроение к концу года у нас намного лучше, чем в прошлом году. В целом работа была проведена большая, и плоды этой работы заметны».
В планах спортшколы – не сбавлять обороты. Директор учреждения отметил, что «Олимпу» приходится непросто: финансирование практически не увеличивается, а расходы растут вместе с ценами. Вместе с тем школа как государственное автономное учреждение старается зарабатывать самостоятельно, в частности, за счет аренды и оказания платных услуг.
Новый год Артур Акавов не отмечает. На новогодних выходных планирует «просто отдохнуть» и по возможности несколько раз посетить Мальскую долину, чтобы покататься на сноуборде.