Общество

Гид с технологией дополненной реальности появится в Псковском музее-заповеднике

Псковский музей-заповедник вошел в число победителей конкурсного отбора на создание мультимедиа-гида с технологией дополненной реальности в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для реализации проекта будет использована цифровая платформа «Артефакт». Благодаря ей любители искусства могут получить новый опыт и впечатления от посещения музея или даже, не выходя из дома, побывать на индивидуальной экскурсии.

В следующем году мультимедиа-гид появится в картинной галерее Псковского музея. С помощью технологий дополненной реальности посетители смогут узнать интересные факты о живописных шедеврах музея и увидеть мельчайшие детали этих произведений.

Страница музея на платформе «Артефакт» доступна по ссылке: https://ar.culture.ru/ru/exhibition/kartinnaya-galere..