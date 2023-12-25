Гид с технологией дополненной реальности появится в Псковском музее-заповеднике

Псковский музей-заповедник вошел в число победителей конкурсного отбора на создание мультимедиа-гида с технологией дополненной реальности в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Для реализации проекта будет использована цифровая платформа «Артефакт». Благодаря ей любители искусства могут получить новый опыт и впечатления от посещения музея или даже, не выходя из дома, побывать на индивидуальной экскурсии.
В следующем году мультимедиа-гид появится в картинной галерее Псковского музея. С помощью технологий дополненной реальности посетители смогут узнать интересные факты о живописных шедеврах музея и увидеть мельчайшие детали этих произведений.
Страница музея на платформе «Артефакт» доступна по ссылке: https://ar.culture.ru/ru/exhibition/kartinnaya-galere..