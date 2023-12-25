Общество

«Газпром» и МЧС в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Газпром газораспределение Псков» и главное управление МЧС по Псковской области 27 декабря подписали соглашение о взаимодействии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в газовой компании.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Соглашение предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовых компаний будут проводить мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности в быту, в том числе безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Среди направлений сотрудничества, указанных в соглашении: разработка и распространение информационных материалов по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией ВДГО и ВКГО, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, реализация совместных просветительских, творческих и иных проектов, мероприятий и инициатив в сфере профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией ВДГО и ВКГО.

«Взаимоотношения между нашими службами всегда складывались конструктивно, уверен, что это соглашение позволить работать еще более эффективно и принесет пользу не только нашим службам, но, в первую очередь, жителям региона», – отметил Антон Дымов.