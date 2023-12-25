Общество

Выставка «Изборская синематека» откроется музее-заповеднике в 2024 году

Выставка «Изборская синематека» откроется в музее-заповеднике «Изборск» в августе 2024 года, накануне Дня российского кино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фотографии из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск» – эпизоды со съемок фильма «Андрей Рублев», 1965 год.

Изборская крепость и её живописные окрестности как уникальные съемочные локации начали привлекать советских кинематографистов с начала 1960-х годов. В разные годы в Изборске и его округе было снято более 30 фильмов.

Отдельная и яркая страница в истории Изборска – съемки в 1965 году исторического фильма «Андрей Рублев», которые проходили в Изборской крепости, изображавшей город Владимир. Сегодня эта кинокартина Андрея Тарковского входит во все известные списки признанных шедевров мирового кинематографа.

В усадьбе купца Белянина сохранилась скромная комната, в которой летом и осенью 1965 года «снимал угол» молодой тогда Андрей Тарковский; ныне в комнате разместилась небольшая экспозиция, посвященная этому замечательному эпизоду в биографии знаменитого режиссера. Кинооператором фильма был выдающийся мастер Вадим Юсов, научным консультантом – искусствовед и реставратор Савва Ямщиков.

Комната Андрея Тарковского в усадьбе Купца Белянина.

В фондах музея-заповедника «Изборск» хранятся тридцать негативов фотографий, сделанных на съемках фильма Тарковского известным псковским архитектором-реставратором и фотохудожником Борисом Скобельцыным.

Кроме профессионального кинематографа, выставка представит почти забытую историю любительской кинофотостудии «Славянка», функционировавшей в Изборске в 1960-80-е годы прошлого века.