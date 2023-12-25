Общество

«Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о депутатской деятельности и вопросах здравоохранения. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 декабря. Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о работе над проектом бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, об исполнении бюджета прошлого года, о расходах на медицину, о ключевых задачах областного здравоохранения и о модернизации первичного звена.