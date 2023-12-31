Общество

Светлана Мельникова: Пусть новогодние праздники будут сопряжены для вас соприкосновением с музеем

Работа музея в Пскове не будет иметь смысла в новом году без его посетителей. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наша работа без посетителей и гостей не имеет смысла. Будьте с нами, иначе нам просто незачем работать. Нельзя просто хранить сокровища, и радоваться от того, что мы их сохранили. Недавно все члены президиума союза музеев России получили поздравления от Михаила Борисовича Пиотровского (академик РАН и генеральный директор Эрмитажа - ред.), он сказал совершенно замечательные слова: "Год был интереснейший, трудный, но полный результатов". Мы знаем одно: музеи нужны, музеи модны, к музеям все ходят прикоснуться в той или иной форме. Пусть новогодние праздники будут сопряжены для вас соприкосновением с музеем, потому что он везде. В Пскове музей на каждом шагу. Нам кажется, что все будет всегда, все будет неизменно, но это не так. Спешите сказать тем, кого вы любите, что вы их любите. Извинитесь, если чувствуете, что вы не правы. Мы сможем начать с начала, только если правильно закончим этот год», – обратилась к псковичам Светлана Мельникова.

Она добавила, что музей принял решение не повышать цены на все выставки и мастер-классы в период новогодних каникул. С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года стоимость всех билетов сохранится на уровне 2023 года.