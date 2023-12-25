Общество

Александр Борисов исполнил мечту ребенка из Бобровского дома-интерната

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов исполнил мечту ребенка из Бобровского дома-интерната (Печорский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделении партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделении партии «Единая Россия»

13-летний Слава мечтал о наборе с 3D-ручкой. Шар с «Елки желаний» с его мечтой снял Александр Борисов.

Подарок мальчику в деревне Боброво Печорском районе передала помощник Александра Борисова Оксана Высоцкая. Она от лица депутата поздравила Славу с наступающим Новым годом, передала Славе набор с 3D-ручкой и теплые пожелания.