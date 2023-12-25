Общество

Лауреатов областного конкурса «Лучший медицинский работник» наградили в Пскове

Церемония чествования победителей регионального конкурса-премии «Лучший медицинский работник» прошла в правительстве Псковской области в пятницу, 29 сентября. Заслуженные дипломы и сертификаты лауреатам конкурса вручил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В числе награжденных — сотрудники Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковского клинического перинатального центра, Псковского областного клинического онкологического диспансера, Кожно-венерологического диспансера Псковской области, Великолукской межрайонной больницы и Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы.

Глава региона поздравил медиков с победой в конкурсе, отметив, что в этом году число заявок было рекордным — на получение премии претендовали 80 человек. «Конкуренция была серьезной. Вам было сложнее, чем предыдущим коллегам, но благодаря своему профессионализму, неравнодушию и любви к профессии вы победили», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил важность точечных мер поддержки работников сферы здравоохранения, которые реализуются в регионе наряду с модернизацией медицинских учреждений и закупкой нового оборудования при поддержке президента России и правительства РФ.

«Я вижу динамику и считаю, что вся та работа, которую мы проводим, правильная, потому что дефицит медицинских кадров начал сокращаться. Раньше мы с вами и не могли представить, что в Москве, на выставке ВДНХ, с интересом будут смотреть достижения медицины Псковской области. А это факт! Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко нас в этой части похвалил. Это все благодаря таким неравнодушным людям, как вы» — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что в бюджете следующего года на дополнительные адресные меры поддержки предусмотрено 150 млн рублей.

С ответным словом в ходе торжественного мероприятия выступил врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Великолукской межрайонной больницы Алексей Горин. От лица медицинского сообщества он выразил признательность Михаилу Ведерникову, правительству региона и профильному комитету за работу, которая ведется в области медицины, и за поддержку специалистов отрасли. «Работать становится интереснее, мы осваиваем новые методы лечения, проводим новые операции, в учреждения региона приходят новые молодые амбициозные врачи, которые получают образование на базе центральных клиник страны. Это здорово!» — сказал Алексей Горин.

Напомним, региональный конкурс «Лучший медицинский работник» проводится в Псковской области ежегодно. Звание присуждается сотрудникам учреждений здравоохранения за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, особые заслуги в сфере здравоохранения Псковской области для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению. Лучших представителей сферы медицины традиционно определяют жители Псковской области в рамках народного голосования.

Список лауреатов конкурса можно увидеть по ссылке.