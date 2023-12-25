Общество

Общественный порядок обеспечат на 300 праздничных мероприятиях в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 29 декабря, провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор, открывая совещание, поблагодарил собравшихся за работу в уходящем году. «Задач, было много, но системно, общими усилиями, в хорошем межведомственном взаимодействии со всеми задачами мы справились», — заметил Михаил Ведерников и напомнил, что совместно с руководством правоохранительных и силовых структур приняты дополнительные межведомственные решения.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам организации охраны общественного правопорядка, антитеррористической безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. «В нашем регионе запланировано более 300 массовых мероприятий. К праздникам в Псковской области готовы - общественный порядок и безопасность обеспечим. Налажено взаимодействие со всеми правоохранительными и силовыми ведомствами», — заметил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин в свою очередь добавил, что для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности будут организованы дежурства личного состава, силы и средства территориального управления переведены в режим повышенной готовности.

Еще один вопрос повестки дня касался обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, организации профилактической работы с населением.

Участники совещания подвели итоги работы правоохранительных органов Псковской области в сфере противодействия терроризму в уходящем году, а также определили ключевые направления для работы в следующем году.