Общество

Псковская область в 2023 году направила свыше полумиллиарда рублей на мероприятия в области безопасности

Псковская область в этом году направила более полумиллиарда рублей на вопросы обеспечения безопасности, в том числе на помощь воинским соединениям Псковского территориального гарнизона и находящимся в зоне СВО. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 29 декабря, проводя совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор обратил внимание, что в течение года оказывалась поддержка Псковскому гарнизону, военным комиссариатам, территориальным подразделениям Росгвардии, ФСБ, в частности приобреталась автомобильная техника, беспилотные летательные аппараты, средства связи, оптические приборы, стройматериалы, имущество и многое другое.

Также Михаил Ведерников напомнил о создании в регионе отряда «Дружина», который активно подключился к работе по обеспечению безопасности региона. За счет областного бюджета филиалы «Дружины» открыты в муниципальных образованиях, а ее экипажи обеспечены автомашинами повышенной проходимости, техническими средствами для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов и другим специализированным оборудованием.

Кроме того, участники заседания доложили о мерах по обеспечению охраны общественного правопорядка, антитеррористической безопасности в период проведения новогодних праздников. Еще один вопрос повестки дня касался обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, организации профилактической работы с населением.