Общество

Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту юного псковича

Помощник сенатора от Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака Валерий Филимонов вручил новогодний подарок - смартфон 17-летнему Станиславу, который стал участником региональной «Ёлки желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Валерий Филимонов поинтересовался, как юноша узнал о проведении акции, поговорил с ним о его планах, пожелал всего самого доброго и светлого в наступающем году.

«Замечательно, что есть такая удивительная акция, как «Елка желаний». Благодаря этому проекту взрослые могут стать добрыми волшебниками и порадовать детей. Как приятно видеть счастливые детские глаза! Слова благодарности от Станислава обязательно передам Андрею Анатольевичу», - подчеркнул Валерий Филимонов.

Напомним, ранее новогодний подарок юной псковичке Милене передал другой помощник сенатор Андрея Турчака Армен Мнацаканян. «В новый год с новым мобильным телефоном – надеюсь, порадовали Милену в преддверии праздника», – отметил Армен Мнацаканян.