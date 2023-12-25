Андрей Турчак передал подарок 17-летней псковичке

По поручению сенатора, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян вручил новогодний подарок 17-летней Милене.
Фото: Армен Мнацаканян / ВКонтакте
Она стала участницей региональной «Ёлки желаний».
Мечта Милены стала одной из четвертых, которые исполняет первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту.
«В новый год с новым мобильным телефоном – надеюсь, порадовали Милену в преддверии праздника», - отметил Армен Мнацаканян.