Общество

Михаил Ведерников сообщил, что осталось сделать до Нового года

В субботу, 30 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с волонтерами посетили бойцов в военном госпитале. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Пообщались, передали подарки к новому году, записали просьбы и обращения», - написал он.

Кроме того, сегодня губернатор проверил ход подготовки помещений под Молодежный центр на улице Конной в Пскове. Подробности этой рабочей поездки будут опубликованы позже.

«Работа в этом году завершается. Осталось отработать 131 документ в электронном офисе и несколько на бумаге. Тем не менее, не расслабляемся и держим руку на пульсе», - заключил губернатор.