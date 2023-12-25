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Общество

Михаил Ведерников сообщил, что осталось сделать до Нового года

30.12.2023 13:59|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 30  декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с волонтерами посетили бойцов в военном госпитале. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Пообщались, передали подарки к новому году, записали просьбы и обращения», - написал он.

Кроме того, сегодня губернатор проверил ход подготовки помещений под Молодежный центр на улице Конной в Пскове. Подробности этой рабочей поездки будут опубликованы позже.

«Работа в этом году завершается. Осталось отработать 131 документ в электронном офисе и несколько на бумаге. Тем не менее, не расслабляемся и держим руку на пульсе», - заключил губернатор. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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