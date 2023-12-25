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Общество

Михаил Ведерников посетил бойцов СВО в госпитале и поздравил с наступающим Новым годом

30.12.2023 18:25|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 30 декабря посетил псковский филиал 442-го военного клинического госпиталя Минобороны России, где встретился с находящимися на лечении и реабилитации бойцами из зоны специальной военной операции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, Михаил Ведерников пообщался с военнослужащими, поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вместе с волонтерами вручил ребятам подарки.

Глава региона пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество, которое бойцы проявили, защищая Отечество.

«Для нас это ценно. В любом регионе нашей страны власти будут делать все возможное, чтобы окружить заботой вас, ваших родных и близких. Это установка Президента. Но мы это делаем не только по поручению — мы сами чувствуем, что это правильно».

Военнослужащие в ответ поблагодарили губернатора за внимание, которое им оказывается на Псковской земле.

Также Михаил Ведерников осмотрел площадку, на которой строится новый корпус военного госпиталя. Здание возводится благодаря личной договоренности главы региона с руководством Минобороны России. На данный момент строители заливают монолитные конструкции первого этажа. Руководство госпиталя отметило, что стройка идет активно.

Планируется, что по окончании строительства нового здания, старый корпус госпиталя тоже поставят под реконструкцию.

«Это важно, потому что у нас здесь и Псковский гарнизон большой, и с других регионов мы готовы ребят принимать», — заметил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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