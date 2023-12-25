Общество

Островские власти и коммунальщики «сверили часы»

Глава Островского района Дмитрий Быстров перед началом праздников «сверил часы» со всеми службами и коммунальщиками. Об этом он сообщил в субботу, 30 декабря, в своем телеграм-канале.

«Отдых, конечно, должен быть, но всем ответственным лицам без исключения быть на связи постоянно, в случае необходимости – координировать работу по своим направлениям», - написал Дмитрий Быстров.

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Он призвал всех задействованных лиц оперативно реагировать на изменения обстановки и отрабатывать обращения граждан, расшивать проблемные вопросы, касающиеся состояния дорог, электро-, газо- и водо- и теплоснабжения населения, всеми имеющимися силами и средствами, а в случае экстренной необходимости обращаться за помощью и привлекать дополнительных исполнителей.​ При этом не забывать о неукоснительном соблюдении мер безопасности при проведении любых видов работ.

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«Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками! Крепкого здоровья, семейного благополучия, веры и оптимизма, добра и мира», - пожелал глава Островского района.