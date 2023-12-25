Общество

Псковская область установила рекорд по уровню реализации нацпроектов

Мероприятия президентских нацпроектов в 2023 году Псковская область завершает с рекордным показателем в 99,69%. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Это действительно победа, учитывая какой непростой был год, насколько вырос объем средств, и как много было сложностей, связанных со строительством (дефицит рабочих, необходимость постоянной корректировки документации, проблемные подрядчики)», - отметил губернатор в своем Telegram-канале и поблагодарил «всех, кто причастен к результату, кто выкладывался в течение года, работал 24/7 с начала и до самого завершения года».

Кроме того, Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области «с большим количеством новых современных объектов».