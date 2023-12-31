Общество

Диетолог оценила пользу кетчупа и майонеза

Наиболее популярные у россиян соусы – кетчуп и майонез – могут быть как полезными для организма, так и не очень, все зависит от их состава, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

Когда вы готовите соус дома, вы не добавляете в него лишние ингредиенты, отметила она.

«Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов. Например, томатный соус, или кетчуп: для его приготовления в домашних условиях мы используем помидоры, специи, масло оливковое – и все. Получается очень хороший продукт. А если прочитать, что входит в состав кетчупа из магазина, то там могут быть загуститель, крахмал, глутамат натрия и большое количество соли и сахара», – сказала Арзуманян в интервью радио Sputnik.

С майонезом ситуация примерно такая же, продолжила диетолог.

«Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара. Фабричный майонез готовят совершенно иначе, там много пищевых добавок и очень много соли. Поэтому домашний майонез, даже если он калорийный, все равно будет полезнее фабричного», – уверена Арзуманян.