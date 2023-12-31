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Общество

Переизбыток конфет может стать причиной плохого иммунитета, заявила врач

02.01.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

Сколько сладостей можно есть детям без вреда для здоровья и как избыток сахара сказывается на их самочувствии и поведении, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».

По ее словам, детям можно съедать не больше шести чайных ложек сахара в день, то есть меньше 30 г. Для сравнения: в 100 г конфет в среднем 70 г сахара. То есть две-три конфеты в день вряд ли навредят здоровью. А вот малышам до двух лет врачи рекомендуют совсем не давать сладостей. 

Однако, как отметила врач, дело не только в количестве сладостей, но и в их качестве.

«Вреден не любой сахар сам по себе. Природный сахар содержится во всех фруктах и ягодах, овощах и даже зелени. Это важный компонент здорового рациона. Попадая в организм с пищей, глюкоза из кишечника всасывается в кровь, а затем с помощью гормона инсулина проникает в клетки. И уже в них в процессе распада глюкозы образуются молекулы АТФ — это что-то вроде батарейки, которая питает энергией все ткани и органы. В том числе заряжает мозг», — объяснила Кашух «Известиям».

Ограничивать стоит потребление именно добавленного сахара. Его добавляют в выпечку, конфеты и прочие десерты, он есть практически во всех магазинных консервированных продуктах, сладких йогуртах, молочных коктейлях, соках и даже в колбасе, добавила гастроэнтеролог.

По ее словам, избыток добавленного сахара вредит здоровью. Чем больше сладостей, тем хуже усваивается глюкоза — она не попадает в клетки, а продолжает циркулировать в крови, в виде жировых отложений накапливается в печени и мышцах, разрушает ткани и органы.

«Лишний сахар в рационе значительно увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа. Это как раз тот вариант болезни, которого можно избежать, если внимательно относиться к питанию. Если не контролировать потребление сахара, это может плохо повлиять на состояние сосудов и привести к ожирению. Важно также знать, что вредные сладости — это любимая еда для патогенных микробов в кишечнике. Чем больше в рационе продуктов с добавленным сахаром, тем слабее полезные бактерии, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу иммунитета», — предупредила врач.

Также она обратила внимание, что после сладкого дети могу быть перевозбуждены — так избыток глюкозы действует на мозг. Кроме того, конфеты вредны для зубов: частичками сахара питаются микроорганизмы в ротовой полости, которые разрушают зубную эмаль и приводят к развитию кариеса.

«Не стоит рассматривать сладости как полезные или вредные продукты. Большого вреда не будет, если ребенок съест пару конфет или кусочек шоколада. Но важно понимать, что для поддержания здоровья важен полноценный рацион и чувство меры. Нужно соблюдать режим питания — есть примерно в одно и то же время. Ведь сладостей детям часто хочется, если они вовремя не поели основные сытные блюда», — резюмировала врач.

Теги: #здоровье #дети #сладости
Источник: Псковская Лента Новостей
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