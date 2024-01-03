Общество

Рождественская акция для родителей с детьми состоится в Псковском музее-заповеднике

Акция для родителей с детьми «Рождество - семейный праздник» состоится в Псковском музее-заповеднике 6 января в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетителей ждет евангельская рождественская история, исполнение рождественских колядок от вокальной группы «BRUSNIKA». Завершит музейный праздник вертепный рождественский спектакль.

Рождество Христово отмечается более чем в 100 странах мира. Празднование Рождества Христова гармонично объединяет церковные и народные традиции.

Телефон для справок: +7(8112)292260. Место встречи: улица Некрасова, 7 (экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова», Поганкины палаты).