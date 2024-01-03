Анонсированы мероприятия Псковского музея-заповедника на 4 января

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу мероприятий на 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Мероприятия, которые состоятся в музейном квартале:
- 11:30 и 15:00 – сборная экскурсия по картинной галерее Псковского музея;
- 12:00 и 15:00 – сборная экскурсия по тематическим выставкам Поганкиных палат;
- 13:00, 15:00, 17:00 – «Вертеп: Рождественский спектакль» (Поганкины палаты);
- 14:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».
Справки и запись: +78112663311 (экскурсии) / +78112292260 (спектакль).
Мероприятия в Музее-квартире Ю. П. Спегальского:
- 14:00 – сборная экскурсия по музею-квартире Ю.П. Спегальского.
Справки и запись: +78112663311.
Мероприятия во Дворе Постникова:
- 12:00 и 15:00 – интерактивная программа «Что растет на ёлке»;
- 13:00 – экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»;
- 14:00 и 16:00 – интерактивная программа «Чудо рождественской ночи».
Справки и запись: +78112292260 (программы) / +78112292259 (экскурсии).
Мероприятия в Варлаамовской башне:
- 14:00 и 16:00 – интерактивная программа «На службе государевой»;
- 15:00 – экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол».
Справки и запись: +78112292259.
Мастер-классы в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни:
- 11:00 – мастер-класс «Мастерство манерное» (орнаментация сумки/текстильного сувенира);
- 11:00 и 15:00 – мастер-класс «Ласковый огонёк в руках» (свечная композиция);
- 13:00 – мастер-класс «Новогоднее настроение» (ёлочные игрушки из фетра).
Справки и запись: +78112331390 добавочный код 1.
Мероприятия в Псковском кремле:
- 19:00 – Концерт «Новогодний калейдоскоп».
Справки и запись: +78112724574.
Программы в Музее истории города Печоры:
- 11:00 и 15:00 – интерактивная программа «Новогодний переполох»;
- 13:00 – сборная экскурсия по музею.
Справки и запись: +78114823077.
Программы в Музее-усадьбе С. В. Ковалевской:
- 12:00 – программа для детей и взрослых «Рождественские хлопоты»;
- 15:00 – мастер-класс по набойке на ткани «Мешочки для подарков».
Справки и запись: +78115329523.