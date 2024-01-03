Общество

Анонсированы мероприятия Псковского музея-заповедника на 4 января

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу мероприятий на 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мероприятия, которые состоятся в музейном квартале:

11:30 и 15:00 – сборная экскурсия по картинной галерее Псковского музея;

12:00 и 15:00 – сборная экскурсия по тематическим выставкам Поганкиных палат;

13:00, 15:00, 17:00 – «Вертеп: Рождественский спектакль» (Поганкины палаты);

14:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

Справки и запись: +78112663311 (экскурсии) / +78112292260 (спектакль).



Мероприятия в Музее-квартире Ю. П. Спегальского:

14:00 – сборная экскурсия по музею-квартире Ю.П. Спегальского.

Справки и запись: +78112663311.



Мероприятия во Дворе Постникова:

12:00 и 15:00 – интерактивная программа «Что растет на ёлке»;

13:00 – экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»;

14:00 и 16:00 – интерактивная программа «Чудо рождественской ночи».

Справки и запись: +78112292260 (программы) / +78112292259 (экскурсии).



Мероприятия в Варлаамовской башне:

14:00 и 16:00 – интерактивная программа «На службе государевой»;

15:00 – экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол».

Справки и запись: +78112292259.

Мастер-классы в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни:

11:00 – мастер-класс «Мастерство манерное» (орнаментация сумки/текстильного сувенира);

11:00 и 15:00 – мастер-класс «Ласковый огонёк в руках» (свечная композиция);

13:00 – мастер-класс «Новогоднее настроение» (ёлочные игрушки из фетра).

Справки и запись: +78112331390 добавочный код 1.

Мероприятия в Псковском кремле:

19:00 – Концерт «Новогодний калейдоскоп».

Справки и запись: +78112724574.

Программы в Музее истории города Печоры:

11:00 и 15:00 – интерактивная программа «Новогодний переполох»;

13:00 – сборная экскурсия по музею.

Справки и запись: +78114823077.



Программы в Музее-усадьбе С. В. Ковалевской:

12:00 – программа для детей и взрослых «Рождественские хлопоты»;

15:00 – мастер-класс по набойке на ткани «Мешочки для подарков».

Справки и запись: +78115329523.