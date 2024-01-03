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Общество

Анонсированы мероприятия Псковского музея-заповедника на 4 января

03.01.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу мероприятий на 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника 

Мероприятия, которые состоятся в музейном квартале:

  • 11:30 и 15:00 – сборная экскурсия по картинной галерее Псковского музея;
  • 12:00 и 15:00 – сборная экскурсия по тематическим выставкам Поганкиных палат;
  • 13:00, 15:00, 17:00 – «Вертеп: Рождественский спектакль» (Поганкины палаты);
  • 14:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

Справки и запись: +78112663311 (экскурсии) / +78112292260 (спектакль).

Мероприятия в Музее-квартире Ю. П. Спегальского:

  • 14:00 – сборная экскурсия по музею-квартире Ю.П. Спегальского.

Справки и запись: +78112663311.

Мероприятия во Дворе Постникова:

  • 12:00 и 15:00 – интерактивная программа «Что растет на ёлке»;
  • 13:00 – экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»;
  • 14:00 и 16:00 – интерактивная программа «Чудо рождественской ночи».

Справки и запись: +78112292260 (программы) / +78112292259 (экскурсии).

Мероприятия в Варлаамовской башне:

  • 14:00 и 16:00 – интерактивная программа «На службе государевой»;
  • 15:00 – экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол».

Справки и запись: +78112292259.

Мастер-классы в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни:

  • 11:00 – мастер-класс «Мастерство манерное» (орнаментация сумки/текстильного сувенира);
  • 11:00 и 15:00 – мастер-класс «Ласковый огонёк в руках» (свечная композиция);
  • 13:00 – мастер-класс «Новогоднее настроение» (ёлочные игрушки из фетра).

Справки и запись: +78112331390 добавочный код 1.

Мероприятия в Псковском кремле:

  • 19:00 – Концерт «Новогодний калейдоскоп».

Справки и запись: +78112724574.

Программы в Музее истории города Печоры:

  • 11:00 и 15:00 – интерактивная программа «Новогодний переполох»;
  • 13:00 – сборная экскурсия по музею.

Справки и запись: +78114823077.

Программы в Музее-усадьбе С. В. Ковалевской:

  • 12:00 – программа для детей и взрослых «Рождественские хлопоты»;
  • 15:00 – мастер-класс по набойке на ткани «Мешочки для подарков».

Справки и запись: +78115329523.

Теги: #Псковский музей-заповедник #афиша
Источник: Псковская Лента Новостей
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