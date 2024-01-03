Общество

Почти 70 территорий благоустроили в Пскове по нацпроекту «Жилье и городская среда»

«Жилье и городская среда» - президентский нацпроект, который помог за последние годы обновить в Пскове около 70 территорий. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

Самое яркое событие ушедшего года - открытие нового парка на Запсковье. Пространство у реки Милевки из заросшего пустыря превратилось в благоустроенную локацию для отдыха псковичей всех возрастов и интересов. Каким ему быть, решали сами жители.

«Наполнение и местоположение новых детских площадок на Октябрьском проспекте, 23а, улицах Отрадной и Госпитальной, 15 тоже определяли псковичи», - сообщил Борис Елкин.

Глава города Пскова также поделился тем, что не менее значимый итог нацпроекта - завершение строительства 198-квартирного дома для расселения аварийного жилья. Первые 10 семей получили долгожданный подарок на Новый год - ключи от новых квартир.

«При поддержке губернатора Михаила Ведерникова и Сбербанка в 2023 году в Пскове построен уникальный пешеходный светомузыкальный фонтан. За счёт бюджетов разных уровней поставили новые игровые комплексы в Финском и Детском парках, отремонтировали 4 двора и 7 междворовых проездов, а также скорректировали проект благоустройства сквера на Сиреневом бульваре. Он станет одним из первых мероприятий нацпроекта, который начнем реализовывать в этом году», - объявил Борис Елкин.