Общество

Более 180 новых ТОСов основали в Псковской области за 2023 год

Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» подвела итоги минувшего года в количественном выражении числа ТОСов на территориях районов и округов Псковской области.

«Опираемся на официальные данные, представленные администрациями муниципалитетов в нашу ассоциацию», - отметили в АСМО.



Пятерка лидеров по числу ТОС среди районов и округов:

Дновский район – 41 ТОС;

Псковский район – 39 ТОС;

Великолукский район – 38 ТОС;

Город Псков – 35 ТОС;

Островский район и Опочецкий муниципальный округ – по 28 ТОС.

Если смотреть по приросту ТОС за год, то пятерка фаворитов среди муниципалитетов выглядит следующим образом:

Город Псков +21 (с 14 до 35 ТОС);

Псковский район +17 (с 22 до 39 ТОС);

Великолукский район +13 (с 25 до 38 ТОС);

Новосокольнический район +11 (с 9 до 20 ТОС);

Опочецкий муниципальный округ +10 (с 18 до 28 ТОС) и Бежаницкий район +10 (с 10 до 20 ТОС).

Если говорить в целом про прибавление ТОСов Псковской области, то с 31 декабря 2022 года (401) по 31 декабря 2023 года (582) - на 181 ТОС в регионе стало больше.