Более 180 новых ТОСов основали в Псковской области за 2023 год

Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» подвела итоги минувшего года в количественном выражении числа ТОСов на территориях районов и округов Псковской области.
«Опираемся на официальные данные, представленные администрациями муниципалитетов в нашу ассоциацию», - отметили в АСМО.
Пятерка лидеров по числу ТОС среди районов и округов:
Если смотреть по приросту ТОС за год, то пятерка фаворитов среди муниципалитетов выглядит следующим образом:
Если говорить в целом про прибавление ТОСов Псковской области, то с 31 декабря 2022 года (401) по 31 декабря 2023 года (582) - на 181 ТОС в регионе стало больше.