Общество

Псковский губернатор подвел итоги нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» за 5 лет

Для достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей в Псковской области реализуются мероприятия по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение». Об их результатах губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

За 5 лет благодаря президентскому нацпроекту «Демография»:

Было построено 17 детских садов в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. Более 2,5 тысяч детей области ходят в новые дошкольные учреждения, оборудованные современной мебелью и всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания в учреждении. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования в регионе.

Для развития массового спорта в регионе создано 12 ФОКОТов, 26 площадок ГТО. Построена первая «умная» площадка в деревне Соловьи Псковского района. Это настоящий мини-стадион, обустроенный QR-кодами, через которые можно получить информацию, как правильно пользоваться тренажерами и выстроить индивидуальную тренировку. Ещё две такие площадки строятся в Пскове и Острове.

Сегодня в Псковской области 46,5% жителей занимаются спортом. «Стремимся к 2030 году достичь результата 70%», – заключил губернатор.